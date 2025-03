Acidente fatal em Manaus: Jovem morre e dois ficam feridos Os sobreviventes foram socorridos e levados para o hospital Balanço Geral Manaus|Do R7 10/03/2025 - 15h08 (Atualizado em 10/03/2025 - 15h08 ) twitter

Um grave acidente de trânsito na Avenida Nathan Xavier, em Manaus (AM), resultou na morte de um jovem de 23 anos e deixou seu pai e amigo feridos. O capotamento ocorreu no último sábado (08), e as causas ainda estão sob investigação.

Com o impacto, o corpo do jovem ficou preso nas ferragens, enquanto as demais vítimas feridas foram levadas ao hospital.

Dados do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana indicam um aumento nas mortes no trânsito, com 36 vítimas registradas até março.

Moradores locais apontam a imprudência dos motoristas como causa frequente de acidentes e pedem mais fiscalização na área.