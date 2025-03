Acidente na Avenida Torquato Tapajós causa transtornos no trânsito e interrupção de energia Colisão com poste interrompeu o fornecimento de energia e paralisou o trânsito na região; motorista foi socorrido por testemunha Balanço Geral Manaus|Do R7 13/03/2025 - 15h22 (Atualizado em 13/03/2025 - 15h22 ) twitter

Um acidente na Avenida Torquato Tapajós, em Manaus, causou grandes transtornos no trânsito e deixou moradores sem energia. O incidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (13), quando um carro colidiu com um poste após o motorista perder o controle do veículo ao passar sobre uma ponta de ferro.

O trânsito ficou paralisado por quilômetros, e agentes de trânsito foram mobilizados para controlar a situação. Um venezuelano que testemunhou o acidente ajudou a socorrer o motorista.

A Amazonas Energia trabalha para restabelecer a energia, e está realizando a troca do poste danificado.