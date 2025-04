Acúmulo de lixo afeta o saneamento básico de Manaus (AM) Com 40 toneladas de resíduos sólidos indevidos, como plásticos e roupas íntimas, o problema é exacerbado pela poluição dos igarapés Balanço Geral Manaus|Do R7 11/04/2025 - 16h48 (Atualizado em 11/04/2025 - 16h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A reportagem do Balanço Geral aborda a grave questão do acúmulo de lixo nas estações de tratamento de esgoto em Manaus (AM), destacando a falta de consciência ambiental da população.

Com 40 toneladas de resíduos sólidos indevidos, como plásticos e roupas íntimas, chegando mensalmente a uma das maiores estações da cidade, o problema é exacerbado pela poluição dos igarapés.

A discussão enfatiza a importância da educação ambiental e da responsabilidade coletiva para melhorar a eficiência do tratamento de esgoto e recuperar os igarapés, essenciais para a qualidade de vida dos manauaras.