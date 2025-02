Adoção de crianças: especialista explica processo A convidada Ellen Claudine, assistente social do Juizado da Infância e da Juventude, conversou sobre o assunto e esclareceu dúvidas Balanço Geral Manaus|Do R7 28/01/2025 - 15h01 (Atualizado em 28/01/2025 - 15h01 ) twitter

O Balanço Geral recebeu Ellen Claudine, assistente social do Juizado da Infância e da Juventude, para esclarecer sobre o processo e as regras de adoção no Brasil. Além disso, a convidada comentou sobre o caso da mãe que se arrependeu de entregar filha recém-nascida para adoção em Manaus (AM).