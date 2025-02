Adolescente de 16 anos é apreendido em Manaus Ele é acusado de pornografia infantil e abuso à própria irmã Balanço Geral Manaus|Do R7 13/02/2025 - 15h59 (Atualizado em 13/02/2025 - 15h59 ) twitter

Um adolescente de 16 anos foi preso em Manaus (AM) na manhã desta quinta-feira (13) acusado de compartilhar imagens de abuso contra a própria irmã de seis anos de idade. A ação foi feita pela Polícia Federal em conjunto com a Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram após a Polícia Federal ser alertada por uma organização dos Estados Unidos, que detectou as imagens de abuso infantil circulando na internet. Inicialmente, acreditava-se que a divulgação havia sido feita por um adulto, mas logo se descobriu que o responsável era um adolescente, e a Polícia Civil foi acionada. A polícia agora investiga quem recebeu as imagens e se há mais envolvidos no caso.