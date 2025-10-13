Adolescente de 17 anos é apreendido por esquartejar dois irmãos no interior do Amazonas O jovem, que foi encaminhado a Manaus, confessou o crime, mas manteve silêncio sobre as motivações ao ser oficialmente interrogado

Em Barreirinha, no Amazonas, um crime brutal choca o país: dois irmãos, de 2 e 5 anos, foram assassinados e esquartejados pelo próprio irmão, um adolescente de 17 anos. O jovem, que foi apreendido e encaminhado a Manaus, confessou o crime, mas manteve silêncio sobre as motivações ao ser oficialmente interrogado. A polícia investiga a influência de entorpecentes e a possível incitação de um tio no crime.