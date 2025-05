Adolescente é esfaqueado no pescoço por colega dentro de escola em Manaus (AM) O ataque teria acontecido após uma discussão em um grupo de WhatsApp Balanço Geral Manaus|Do R7 23/05/2025 - 16h55 (Atualizado em 23/05/2025 - 16h55 ) twitter

Em uma escola estadual na zona centro-sul de Manaus (AM), um adolescente de 15 anos foi esfaqueado por um colega de classe. O ataque, que aconteceu após uma discussão em um grupo de WhatsApp, surpreendeu a todos, especialmente porque o agressor havia avisado a polícia antes de cometer o ato. A vítima, Flávio Abraão, sobreviveu por pouco, com o golpe atingindo uma área vital do pescoço. O agressor, de 17 anos, foi detido e está sob custódia enquanto a investigação continua.