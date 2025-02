Adolescente é preso por abusar e explorar sexualmente os filhos da companheira no Amazonas Jovem também é acusado de promover prostituição infantil Balanço Geral Manaus|Do R7 21/02/2025 - 18h16 (Atualizado em 21/02/2025 - 18h16 ) twitter

Um adolescente de 17 anos foi preso, na manhã desta sexta-feira (21), acusado de abusar e explorar sexualmente os filhos da companheira. As crianças têm 03, 12 e 14 anos.

De acordo com as investigações, o adolescente morava e mantinha um relacionamento com a mãe das vítimas, uma mulher de 31 anos que, assim como o agressor, seria usuária de drogas.

Além de produzir videos em que abusava dos menores, o adolescente ainda teria financiado a prostituição do filho de 14 anos da companheira. A vítima contraiu doenças sexualmente transmissíveis.

O jovem responderá por ato infracional análogo à produção de conteúdos pornográficos, além do ato infracional de estupro de vulnerável.