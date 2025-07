Advogada dos 5 policiais suspeitos de abuso contra indígena diz ter provas de inocência Ela afirma que a vítima tinha livre acesso à delegacia e que as provas apresentadas são inconclusivas Balanço Geral Manaus|Do R7 28/07/2025 - 16h36 (Atualizado em 28/07/2025 - 16h36 ) twitter

A advogada de defesa dos policiais acusados de abuso sexual contra uma indígena em Santo Antônio do Içá (AM) alega que as acusações são infundadas e motivadas por vingança. Ela afirma que a vítima tinha livre acesso à delegacia e que as provas apresentadas são inconclusivas. O caso ganhou grande repercussão, com mandados de prisão expedidos pelo Ministério Público do Amazonas.