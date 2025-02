Ambulância do SAMU atropela motociclista acidentado em Manaus (AM) Vítima aguardava socorro após sofrer acidente Balanço Geral Manaus|Do R7 28/02/2025 - 17h28 (Atualizado em 28/02/2025 - 17h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um motociclista que já estava caído após um acidente de trânsito na zona centro-sul de Manaus (AM) foi atropelado pela própria ambulância do SAMU que foi prestar socorro.

O motorista do veículo de emergência não percebeu a vítima no chão e passou por cima de sua perna, agravando o estado do motociclista. Testemunhas no local tentavam evitar novos atropelamentos quando o incidente ocorreu. O caso, registrado nas primeiras horas da manhã, chocou moradores e comerciantes da região.