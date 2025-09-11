Árbitro suspeito de agredir ex-companheira, jogadora do Manaus FC é preso e investigado pela polícia Após sofrer violência psicológica e física, ela procurou a polícia, resultando na prisão do agressor Balanço Geral Manaus|Do R7 11/09/2025 - 13h50 (Atualizado em 11/09/2025 - 13h50 ) twitter

Uma jogadora amazonense de futebol denunciou agressões do ex-companheiro, um árbitro de futebol, nas redes sociais. Após sofrer violência psicológica e física, ela procurou a polícia, resultando na prisão do agressor. O caso gerou repercussão no esporte local, com apoio do Manaus Futebol Clube e medidas da Federação Amazonense de Futebol. A justiça decretou a prisão preventiva do suspeito.