Árbitro suspeito de agredir ex-companheira, jogadora do Manaus FC é preso e investigado pela polícia

Após sofrer violência psicológica e física, ela procurou a polícia, resultando na prisão do agressor

Balanço Geral Manaus|Do R7

Uma jogadora amazonense de futebol denunciou agressões do ex-companheiro, um árbitro de futebol, nas redes sociais. Após sofrer violência psicológica e física, ela procurou a polícia, resultando na prisão do agressor. O caso gerou repercussão no esporte local, com apoio do Manaus Futebol Clube e medidas da Federação Amazonense de Futebol. A justiça decretou a prisão preventiva do suspeito.

