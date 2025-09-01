Assalto em posto de combustíveis termina com morte e prisão em Manaus
Homem armado interveio durante o crime e impediu a fuga dos assaltantes
Um assalto a um posto de combustíveis na zona centro-sul de Manaus (AM) terminou com a morte de um dos criminosos e a prisão de outro. Durante a ação, um homem armado, ainda não identificado, interveio e atirou contra os assaltantes. Um deles morreu no local; o outro foi baleado na perna, levado ao hospital e preso em seguida. Parte do dinheiro foi recuperada.