Assalto em posto de combustíveis termina com morte e prisão em Manaus Homem armado interveio durante o crime e impediu a fuga dos assaltantes Balanço Geral Manaus|Do R7 01/09/2025 - 17h29 (Atualizado em 01/09/2025 - 17h29 )

Um assalto a um posto de combustíveis na zona centro-sul de Manaus (AM) terminou com a morte de um dos criminosos e a prisão de outro. Durante a ação, um homem armado, ainda não identificado, interveio e atirou contra os assaltantes. Um deles morreu no local; o outro foi baleado na perna, levado ao hospital e preso em seguida. Parte do dinheiro foi recuperada.