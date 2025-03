Assalto violento em padaria na Zona Norte de Manaus (AM) é registrado em vídeo Moradores estão assustados com onda de violência na região Balanço Geral Manaus|Do R7 07/03/2025 - 17h03 (Atualizado em 07/03/2025 - 17h03 ) twitter

Dois homens em uma motocicleta assaltaram uma padaria no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus(AM). O garupa, armado, roubou celulares de uma cliente e de uma funcionária, causando ferimentos leves durante a ação. O crime foi registrado em vídeo por câmeras de segurança e enviado à equipe do Balanço Geral Manaus.

Moradores do bairro Cidade Nova relatam preocupação com casos de violência na região com a onda de assaltos.