Avô é preso suspeito de abusar da filha e da neta de 6 anos O caso chocante envolve tortura e cárcere privado, com relatos de sedativos usados para facilitar os abusos Balanço Geral Manaus|Do R7 31/07/2025 - 18h21 (Atualizado em 31/07/2025 - 18h21 )

Um homem de 48 anos foi preso em Manaus (AM), acusado de abusar sexualmente de sua filha de 23 anos e neta de 6 anos. O caso chocante envolve tortura e cárcere privado, com relatos de sedativos usados para facilitar os abusos. A denúncia anônima levou à prisão do suspeito, que será julgado por estupro de vulnerável. A investigação revelou detalhes perturbadores, incluindo vídeos e testemunhos das vítimas.