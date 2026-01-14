Logo R7.com
Bagagens idênticas levam Polícia Federal a prender duas passageiras com droga no aeroporto de Manaus (AM)

Ambas as passageiras tinham como destino o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, sugerindo uma possível conexão entre os casos

Balanço Geral Manaus|Do R7

Duas mulheres foram presas pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus (AM), flagradas com 25 quilos de maconha nas malas. A apreensão ocorreu durante a fiscalização de rotina utilizando raio-x, na qual os agentes identificaram as bagagens suspeitas. As passageiras tinham como destino o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, sugerindo uma possível conexão entre os casos.

