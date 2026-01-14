Bagagens idênticas levam Polícia Federal a prender duas passageiras com droga no aeroporto de Manaus (AM) Ambas as passageiras tinham como destino o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, sugerindo uma possível conexão entre os casos

Duas mulheres foram presas pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus (AM), flagradas com 25 quilos de maconha nas malas. A apreensão ocorreu durante a fiscalização de rotina utilizando raio-x, na qual os agentes identificaram as bagagens suspeitas. As passageiras tinham como destino o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, sugerindo uma possível conexão entre os casos.