Bandidos armados tocam o terror em lanchonete Criminosos, que portavam arma de fogo e facas, levaram o dinheiro do caixa e celulares. Caso aconteceu no bairro Redenção, em Manaus (AM) Balanço Geral Manaus|Do R7 22/01/2025 - 14h50 (Atualizado em 22/01/2025 - 14h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No bairro Redenção, em Manaus (AM), três homens tocaram o terror em uma lanchonete. Câmeras de segurança registraram quando os criminosos, armados com facas e armas de fogo, renderam funcionários e um cliente que estava no local. Além do dinheiro do caixa, oito celulares foram roubados.

As vítimas registraram boletins de ocorrência (BO) e a polícia está analisando as imagens das câmeras de segurança para localizar os bandidos.