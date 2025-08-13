Bebê de 1 ano é espancado pelo padrasto e mãe é ameaçada com faca na zona rural de Itacoatiara (AM)
O agressor, que estava sob efeito de drogas, está foragido, e a polícia busca informações para capturá-lo
Um bebê de apenas um ano foi brutalmente espancado pelo padrasto na zona rural de Itacoatiara (AM). A mãe, uma adolescente de 16 anos, também foi agredida e ameaçada com uma faca. O agressor, sob efeito de drogas, está foragido. Conselheiros tutelares denunciaram o caso e a polícia busca informações para capturá-lo.