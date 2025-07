Bebê de 1 mês é encontrado morto dentro de quitinete A proprietária do local descobriu a situação ao procurar um adaptador de tomadas Balanço Geral Manaus|Do R7 14/07/2025 - 18h32 (Atualizado em 14/07/2025 - 18h32 ) twitter

Em Manaus (AM), um bebê de apenas um mês foi encontrado morto em um quitinete no bairro São Geraldo. A proprietária do local descobriu a situação ao procurar um adaptador de tomadas. A mãe, Cassiane Rocaio, estava desesperada ao perceber que a criança não respirava. A hipótese inicial é de asfixia por leite materno, mas a polícia investiga outras possibilidades. O caso está sob investigação da delegacia de homicídios.