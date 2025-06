Bois Garantido e Caprichoso impressionam com apresentações que enaltecem cultura indígena A arena foi tomada por rituais, lendas e homenagens a figuras históricas, emocionando o público com um espetáculo de cores e tradições Balanço Geral Manaus|Do R7 30/06/2025 - 13h19 (Atualizado em 30/06/2025 - 13h19 ) twitter

O Festival Folclórico de Parintins celebrou a cultura amazônica com apresentações vibrantes dos bois Garantido e Caprichoso. O evento destacou a valorização dos povos indígenas e afro-brasileiros, com temas como resistência e espiritualidade. A arena foi tomada por rituais, lendas e homenagens a figuras históricas, emocionando o público com um espetáculo de cores e tradições.