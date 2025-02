Bombeiros continuam buscas por desaparecidos após acidente com balsa É o segundo dia de buscas por uma mulher de 22 anos e seus três filhos Balanço Geral Manaus|Do R7 20/01/2025 - 16h09 (Atualizado em 20/01/2025 - 16h09 ) twitter

Na manhã do último dia 17, um acidente envolvendo uma balsa que carregava soja e dois flutuantes deixou uma mulher de 22 anos e seus três filhos desaparecidos na região do rio Madeira, no município de Manicoré, interior do Amazonas.

Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que as buscas pelas quatro pessoas da mesma família seguem em andamento e que uma equipe de mergulhadores partiu da capital amazonense para realizar o trabalho de buscas aquáticas.