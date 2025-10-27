Bombeiros resgatam cachorro preso em bueiro na zona leste de Manaus (AM) O incidente, ocorrido na comunidade Novo Reino 2, destacou a persistência e o esforço conjunto para garantir a segurança do animal

Em um resgate que durou horas, o Corpo de Bombeiros e moradores da zona leste de Manaus (AM) se uniram para salvar um cachorro que caiu em um bueiro sem tampa. O incidente, ocorrido na comunidade Novo Reino 2, destacou a persistência e o esforço conjunto para garantir a segurança do animal, que estava visivelmente assustado e resistente ao resgate.