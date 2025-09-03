Cachorro é abandonado em casa na zona norte de Manaus (AM) O animal foi encontrado acorrentado, desnutrido e sem água ou comida Balanço Geral Manaus|Do R7 03/09/2025 - 13h28 (Atualizado em 03/09/2025 - 13h28 ) twitter

A RECORD Manaus recebeu uma denúncia alarmante de maus-tratos a um cachorro no bairro Monte das Oliveiras, em Manaus (AM). O animal foi encontrado acorrentado, desnutrido e sem água ou comida. Vizinhos relataram que a família responsável sai cedo e retorna à noite, deixando o cão sem cuidados. A situação revoltou moradores, que acionaram a Delegacia do Meio Ambiente para investigar e resgatar o animal.