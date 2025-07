Câmara de Manaus aprova projeto de lei que pode criar faixas exclusivas para motos nos semáforos A proposta, de autoria do vereador Diego Afonso, busca reduzir acidentes fatais, com implementação prevista em 45 dias Balanço Geral Manaus|Do R7 07/07/2025 - 17h34 (Atualizado em 07/07/2025 - 17h34 ) twitter

A Câmara Municipal de Manaus (AM) aprovou um projeto de lei que cria faixas exclusivas para motociclistas nos semáforos, visando aumentar a segurança viária. A proposta, de autoria do vereador Diego Afonso, busca reduzir acidentes fatais, com implementação prevista em 45 dias. A medida já conta com apoio da categoria e segue exemplos de sucesso em outras capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro.