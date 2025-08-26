Logo R7.com
Câmeras registram momento em que homem é assaltado, perseguido e agredido em Manaus (AM)

O assaltante aborda a vítima, que aguardava o ônibus, e a agride antes de fugir

Balanço Geral Manaus|Do R7

Imagens de câmeras de segurança capturam o momento em que um homem é assaltado por um criminoso disfarçado de mototaxista na movimentada avenida das Torres, em Manaus (AM). O assaltante aborda a vítima, que aguardava o ônibus, e a agride antes de fugir. A falta de segurança no local é destacada por frequentadores, enquanto a polícia busca o suspeito.

