Caminhão invade casa no Lírio do Vale e deixa duas crianças e o motorista feridos O motorista, que aparentava estar tonto, fugiu do local após o acidente Balanço Geral Manaus|Do R7 17/06/2025 - 17h47 (Atualizado em 17/06/2025 - 17h47 )

Um caminhão perdeu o controle e invadiu uma casa no bairro Lírio do Vale, em Manaus (AM), ferindo uma menina de 13 anos. O motorista, que aparentava estar tonto, fugiu do local após o acidente. A vítima foi levada ao hospital, enquanto o pai, em estado de choque, aguarda informações sobre sua saúde.