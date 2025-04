Campeã Brasileira de Judô sub-18 brilha no cenário esportivo Com apenas 15 anos, Ana Paula Sena se tornou a primeira do ranking nacional e garantiu sua vaga na Seleção Brasileira Balanço Geral Manaus|Do R7 01/04/2025 - 17h51 (Atualizado em 01/04/2025 - 17h51 ) twitter

Ana Paula Sena, uma jovem amazonense de apenas 15 anos, conquistou o título de Campeã Brasileira de Judô sub-18, destacando-se no Campeonato Brasileiro Regional realizado na arena Matheus Teixeira.

Com essa vitória, Ana Paula se tornou a primeira do ranking nacional e garantiu sua vaga na Seleção Brasileira, com grandes chances de participar do Mundial de Judô.

Sua trajetória é marcada por perseverança, superação e dedicação, inspirando muitos com seu talento e determinação. Acompanhada de perto por sua família, Ana Paula é um exemplo de que o esforço e a paixão pelo esporte podem levar a um futuro promissor.