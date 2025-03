Cão farejador ajuda a prender homem que estava nove quilos de drogas em Coari (AM) A cadela policial Atena foi essencial na descoberta de cocaína e maconha durante operação no município amazonense Balanço Geral Manaus|Do R7 14/03/2025 - 15h09 (Atualizado em 14/03/2025 - 15h09 ) twitter

Um homem foi preso em Coari (AM) após ser flagrado com nove quilos de drogas dentro de uma mala, incluindo cocaína e maconha do tipo Skank. O suspeito estava a caminho de Manaus (AM) em um barco quando foi detido.

Durante a operação, a cadela farejadora Atena localizou os entorpecentes e auxiliou na prisão do homem, que foi encaminhado junto com as drogas à delegacia da Base Arpão.