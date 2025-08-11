Carreta perde controle ao subir ladeira e invade casa na zona norte de Manaus (AM)
A família que estava no local viveu momentos de terror, especialmente uma criança cadeirante, que foi resgatada debaixo do veículo
Em Manaus (AM), uma carreta perdeu o controle, colidindo com uma residência, ao subir uma ladeira no bairro Cidade Nova. A família que estava no local viveu momentos de terror, especialmente uma criança cadeirante, que foi resgatada debaixo do veículo. O acidente é parte de uma série de incidentes na área, destacando a preocupação dos moradores com a segurança local.