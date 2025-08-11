Carreta perde controle ao subir ladeira e invade casa na zona norte de Manaus (AM) A família que estava no local viveu momentos de terror, especialmente uma criança cadeirante, que foi resgatada debaixo do veículo Balanço Geral Manaus|Do R7 11/08/2025 - 13h33 (Atualizado em 11/08/2025 - 13h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Manaus (AM), uma carreta perdeu o controle, colidindo com uma residência, ao subir uma ladeira no bairro Cidade Nova. A família que estava no local viveu momentos de terror, especialmente uma criança cadeirante, que foi resgatada debaixo do veículo. O acidente é parte de uma série de incidentes na área, destacando a preocupação dos moradores com a segurança local.