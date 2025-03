Carreta tenta entrar na contramão, pneu estoura e causa caos em avenida de Manaus (AM) Agentes de mobilidade urbana intervieram para liberar avenida após acidente causado por motorista imprudente Balanço Geral Manaus|Do R7 18/03/2025 - 19h12 (Atualizado em 18/03/2025 - 19h12 ) twitter

O motorista de uma carreta tentou entrar em uma rua na contramão e acabou estourando o pneu do veículo, causando caos no trânsito na Avenida Efigênio Sáles, em Manaus (AM).

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana intervieram rapidamente para orientar os motoristas. A carreta foi removida, e a avenida foi liberada, restabelecendo o fluxo normal de veículos.