Carro foge de blitz do DETRAN e é abordado em seguida com mais de 500 quilos de tabletes de maconha A ação, considerada a maior apreensão do DETRAN, contou com apoio da Polícia Militar e resultou na prisão do suspeito, que responderá por tráfico de drogas Balanço Geral Manaus|Do R7 26/08/2025 - 14h28 (Atualizado em 26/08/2025 - 14h28 )

Um motorista tentou fugir de uma blitz do DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito) no bairro Dom Pedro, em Manaus (AM), mas foi capturado em outra área com 500 tabletes de maconha no veículo. A ação, considerada a maior apreensão do DETRAN, contou com apoio da Polícia Militar e resultou na prisão do suspeito, que responderá por tráfico de drogas. O caso será investigado pelo DENARC (Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes) para identificar a rede criminosa envolvida.