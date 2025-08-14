Casa pega fogo e fica totalmente destruída na zona centro-oeste de Manaus (AM) O fogo, iniciado por um curto-circuito em um ventilador, deixou a família de Márcia desabrigada Balanço Geral Manaus|Do R7 14/08/2025 - 14h15 (Atualizado em 14/08/2025 - 14h15 ) twitter

Durante a madrugada de hoje (14), um incêndio destruiu uma residência no bairro Alvorada, em Manaus (AM). O fogo, iniciado por um curto-circuito em um ventilador, deixou a família de Márcia desabrigada. Apesar do susto, todos conseguiram escapar ilesos, mas perderam todos os pertences, incluindo investimentos de R$ 15 mil em produtos. A Defesa Civil está no local para avaliar a situação e prestar assistência.