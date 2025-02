Casal é assaltado ao descer de carro de aplicativo As vítimas chegavam em casa quando foram abordadas por dois criminosos em uma moto Balanço Geral Manaus|Do R7 29/01/2025 - 14h28 (Atualizado em 29/01/2025 - 14h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No bairro Alvorada, em Manaus (AM), um casal foi assaltado ao chegar em casa de madrugada. Eles estavam em um carro de aplicativo e, ao descerem do veículo, foram abordados por dois criminosos em uma moto. Os bandidos levaram um celular, um relógio e um cordão. Em seguida, fugiram e ainda não foram identificados.

De acordo com um morador, o bairro não possui policiamento e é rara a presença de viaturas.

Em nota, a Polícia Civil informou que já iniciou as investigações do crime.