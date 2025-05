Casal é flagrado por câmeras furtando em mercadinho de Manaus (AM) O homem, disfarçado com capacete, furtou uma bebida cara enquanto a mulher distraía a funcionária no caixa Balanço Geral Manaus|Do R7 16/05/2025 - 17h08 (Atualizado em 16/05/2025 - 17h08 ) twitter

Câmeras de segurança capturaram um casal cometendo furtos em um mercadinho na zona leste de Manaus (AM). O homem, disfarçado com capacete, furtou uma bebida cara enquanto a mulher distraía a funcionária no caixa. A proprietária, que prefere não se identificar, percebeu o furto ao revisar as câmeras. Ela espera que a polícia tome medidas para proteger o comércio local. O caso expõe a necessidade de segurança reforçada em áreas movimentadas e a importância de vigilância constante.