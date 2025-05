Casal é preso por extorsão de funcionárias no Amazonas As vítimas eram atraídas com promessas de brindes, mas acabavam endividadas, sem saber o valor exato devido Balanço Geral Manaus|Do R7 14/05/2025 - 18h02 (Atualizado em 14/05/2025 - 18h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um casal foi preso no município de Borba, no Amazonas, acusado de extorquir funcionárias de sua própria empresa em um esquema que envolvia a venda de produtos cosméticos e utensílios domésticos. As vítimas, majoritariamente mulheres, eram atraídas com promessas de brindes e depois ameaçadas a pagarem valores indevidos. O delegado Jorge Arcanjo detalha como o casal, junto com um cúmplice ainda foragido, Rafael Couto Santos, operava de forma agressiva, cobrando dívidas fictícias. A polícia continua investigando o caso e incentivando outras vítimas a denunciarem.