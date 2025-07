Casal flagra momento em que homem tenta furtar fiação elétrica de casa na zona centro-sul de Manaus (AM) A ação foi registrada por câmeras de segurança, mostrando o casal reagindo com tijolos e vassouras Balanço Geral Manaus|Do R7 16/07/2025 - 13h55 (Atualizado em 16/07/2025 - 13h55 ) twitter

Em Manaus (AM), um casal flagrou e impediu um homem de furtar fiação elétrica de sua casa no bairro Aleixo. O criminoso, já conhecido na região, foi surpreendido ao tentar roubar fios para vender o cobre. A ação foi registrada por câmeras de segurança, mostrando o casal reagindo com tijolos e vassouras. O ladrão fugiu, mas as imagens podem ajudar na sua identificação. A polícia investiga o caso.