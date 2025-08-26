Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Casas de madeira caem em igarapé e assustam moradores do bairro Presidente Vargas

Famílias foram afetadas, incluindo a de Luciana, que escapou ilesa, mas seu irmão sofreu ferimentos

Balanço Geral Manaus|Do R7

Um desbarrancamento no bairro Presidente Vargas, zona sul de Manaus (AM), resultou no desabamento de duas casas de madeira no igarapé. Famílias foram afetadas, incluindo a de Luciana, que escapou ilesa, mas seu irmão sofreu ferimentos. A Defesa Civil está avaliando a situação, enquanto a Secretaria Municipal oferece assistência e cadastro para aluguel social às famílias atingidas.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.