Casas de madeira caem em igarapé e assustam moradores do bairro Presidente Vargas Famílias foram afetadas, incluindo a de Luciana, que escapou ilesa, mas seu irmão sofreu ferimentos Balanço Geral Manaus|Do R7 26/08/2025 - 16h16 (Atualizado em 26/08/2025 - 16h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um desbarrancamento no bairro Presidente Vargas, zona sul de Manaus (AM), resultou no desabamento de duas casas de madeira no igarapé. Famílias foram afetadas, incluindo a de Luciana, que escapou ilesa, mas seu irmão sofreu ferimentos. A Defesa Civil está avaliando a situação, enquanto a Secretaria Municipal oferece assistência e cadastro para aluguel social às famílias atingidas.