Casas de madeira caem em igarapé e assustam moradores do bairro Presidente Vargas
Famílias foram afetadas, incluindo a de Luciana, que escapou ilesa, mas seu irmão sofreu ferimentos
Um desbarrancamento no bairro Presidente Vargas, zona sul de Manaus (AM), resultou no desabamento de duas casas de madeira no igarapé. Famílias foram afetadas, incluindo a de Luciana, que escapou ilesa, mas seu irmão sofreu ferimentos. A Defesa Civil está avaliando a situação, enquanto a Secretaria Municipal oferece assistência e cadastro para aluguel social às famílias atingidas.