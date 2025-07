Caso Isabelle: polícia suspeita que vítima tenha sido torturada entre onze da noite e quatro da manhã A adolescente, que estava na capital amazonense durante as férias, foi socorrida pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos Balanço Geral Manaus|Do R7 31/07/2025 - 18h24 (Atualizado em 31/07/2025 - 18h24 ) twitter

Isabelle Dinelli, de 15 anos, desapareceu em 25 de julho e foi encontrada brutalmente agredida em Manaus (AM). A adolescente, que estava na capital amazonense durante as férias, foi socorrida pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil investiga o caso, cercado de mistérios, e busca entender a motivação do crime. A jovem não tinha envolvimento com o crime organizado, mas foi atraída para uma área perigosa, onde foi torturada e deixada para morrer.