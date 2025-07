Cerca de 32 motocicletas com sinais de adulteração são recuperadas durante operação no Amazonas A ação faz parte de investigações para desarticular grupos criminosos envolvidos em roubos de veículos Balanço Geral Manaus|Do R7 08/07/2025 - 16h23 (Atualizado em 08/07/2025 - 16h23 ) twitter

Em uma operação nos municípios de Manacapuru e Coari, a Polícia Civil do Amazonas recuperou 32 motocicletas com sinais de adulteração. A ação faz parte de investigações para desarticular grupos criminosos envolvidos em roubos de veículos. O líder do grupo está preso, e a operação já apreendeu 161 motos no interior do estado. Um caso notável foi a recuperação de uma moto roubada há 11 anos, surpreendendo o proprietário.