Cheia atrai animais peçonhentos e moradores do Educandos vivem com medo

A cheia dos rios no Amazonas traz preocupações aos moradores de Manaus (AM), especialmente no bairro Educandos, onde o risco de encontrar animais peçonhentos como cobras e aranhas aumenta. Dados da Fundação de Vigilância em Saúde mostram 242 acidentes em maio. A falta de saneamento e entulhos contribuem para o problema. Especialistas recomendam manter áreas limpas e buscar ajuda médica em caso de picadas.