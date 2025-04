Cheia do rio Madeira afeta municípios do Amazonas Cinco municípios já decretaram estado de emergência Balanço Geral Manaus|Do R7 10/04/2025 - 16h53 (Atualizado em 10/04/2025 - 16h53 ) twitter

A situação das cheias no estado do Amazonas é crítica, com cinco municípios já em estado de emergência devido à subida do Rio Madeira.

A previsão é de que as águas continuem subindo até julho, afetando principalmente a população ribeirinha.

Em Manicoré, a 390 km de Manaus, escolas estão ameaçadas e o acesso só é possível de barco.

Cerca de 18 mil pessoas foram impactadas, com perdas significativas na produção agrícola.

A prefeitura de Apuí também declarou emergência, com a Transamazônica bloqueada, afetando o fornecimento de bens essenciais.