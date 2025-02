Comerciante é assassinado dentro do próprio estabelecimento Hernandes Correia, de 41, levou quatro tiros à queima roupa. Autor do crime é desconhecido Balanço Geral Manaus|Do R7 23/01/2025 - 19h32 (Atualizado em 23/01/2025 - 19h32 ) twitter

No bairro Alvorada II, em Manaus (AM), um comerciante foi assassinado dentro do próprio estabelecimento. No início da noite de quarta-feira (22), Hernandes Correia, de 41 anos, levou quatro tiros à queima roupa disparados por um homem desconhecido.

De acordo com testemunhas, o autor do crime chegou em um carro, foi em direção ao estabelecimento e atirou contra a vítima. Os tiros atingiram a cabeça e o tórax de Hernandes, que morreu no local.

A polícia solicitou as imagens das câmeras de segurança do comércio para auxiliar na investigação do caso. A motivação do crime ainda é um mistério.