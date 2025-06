Comerciantes vivem momentos de terror durante assalto em loja de açaí O assalto ocorreu às 22h23, resultando em um prejuízo de mais de R$ 5 mil, incluindo celulares, notebook e dinheiro Balanço Geral Manaus|Do R7 13/06/2025 - 16h58 (Atualizado em 13/06/2025 - 16h58 ) twitter

Na zona centro oeste de Manaus (AM), cinco criminosos armados invadiram uma loja de açaí no bairro Planalto, rendendo funcionários e clientes. O assalto ocorreu às 22h23, resultando em um prejuízo de mais de R$ 5 mil, incluindo celulares, notebook e dinheiro. A ação foi planejada, com dois criminosos em motos aguardando do lado de fora.