Companheiro de mulher desaparecida há uma semana confessa o crime De acordo com o acusado, motivado por ciúmes, ele a estrangulou e jogou o corpo no rio Balanço Geral Manaus|Do R7 25/07/2025 - 13h08

Dona Antônia, de 49 anos, desaparecida há uma semana em Tapauá, no Amazonas, foi encontrada morta. O companheiro, Airton, confessou o crime, motivado por ciúmes. Ele a estrangulou e jogou o corpo no rio. A família, devastada, busca justiça e um enterro digno. A polícia prendeu Airton e continua as buscas pelo corpo.