Comunidade Kokama preserva a cultura indígena em Manaus (AM) Localizada no Ramal do Brasileirinho, eles são símbolo da resistência indígena Balanço Geral Manaus|Do R7 23/04/2025 - 16h51 (Atualizado em 23/04/2025 - 16h51 )

Explore a rica história e a resistência do povo Kokama na comunidade indígena localizada no Ramal do Brasileirinho, em Manaus (AM).

A reportagem mostra a importância da preservação da língua e dos saberes ancestrais, liderada pela Cacique Maria.

Conheça o projeto de ensino da língua materna que envolve crianças e adultos, promovendo a identidade cultural e a luta contra a discriminação.

Professores, como Jean e Jade, desempenham papel crucial na transmissão desses conhecimentos, enfrentando desafios e celebrando a importância das raízes indígenas.

Descubra como a comunidade Kokama mantém vivas sua cultura e sua história, refletindo a luta e a resistência dos povos indígenas no Brasil.