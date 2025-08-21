Conheça a história das gêmeas siamesas que retornaram para o Amazonas após 107 dias internadas em Goiânia (GO) Nascidas unidas pelo tórax e abdômen, compartilharam o fígado e enfrentaram um delicado procedimento cirúrgico Balanço Geral Manaus|Do R7 21/08/2025 - 16h16 (Atualizado em 21/08/2025 - 16h16 ) twitter

Eliza Vitória e Yasmin Vitória, gêmeas siamesas, retornam ao Amazonas após cirurgia de separação em Goiânia (GO). Nascidas unidas pelo tórax e abdômen, compartilharam o fígado e enfrentaram um delicado procedimento cirúrgico. Após 107 dias internadas, as irmãs foram recebidas com emoção pela família. A história destaca a força do SUS e a dedicação dos profissionais de saúde, marcando um novo capítulo de esperança e superação.