Controle Migratório da Polícia Federal é reinaugurado no aeroporto de Manaus (AM)
A reinauguração vai modernizar o espaço e ampliar o atendimento com 11 postos de imigração e 17 novos colaboradores
A Polícia Federal do Amazonas reinaugurou o Controle Migratório no Aeroporto Eduardo Gomes, modernizando o espaço e ampliando o atendimento com 11 postos de imigração e 17 novos colaboradores. Mais de 110 mil controles foram realizados este ano, superando a demanda anterior. Em setembro, será inaugurada uma base aérea para combater crimes ambientais e tráfico de drogas na Amazônia.