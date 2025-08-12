Logo R7.com
Controle Migratório da Polícia Federal é reinaugurado no aeroporto de Manaus (AM)

A reinauguração vai modernizar o espaço e ampliar o atendimento com 11 postos de imigração e 17 novos colaboradores

Balanço Geral Manaus|Do R7

A Polícia Federal do Amazonas reinaugurou o Controle Migratório no Aeroporto Eduardo Gomes, modernizando o espaço e ampliando o atendimento com 11 postos de imigração e 17 novos colaboradores. Mais de 110 mil controles foram realizados este ano, superando a demanda anterior. Em setembro, será inaugurada uma base aérea para combater crimes ambientais e tráfico de drogas na Amazônia.

