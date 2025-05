Corpo de Bombeiros investiga possível queda de avião no interior do Amazonas Equipe estava a caminho do local, após receber uma ligação de um cidadão que presenciou o incidente Balanço Geral Manaus|Do R7 08/05/2025 - 17h24 (Atualizado em 08/05/2025 - 17h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Corpo de Bombeiros de Parintins (AM) foi acionado para investigar uma possível queda de aeronave de pequeno porte, entre Barreirinha e Parintins, próximo ao rio Andirá.

O capitão Almeida, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, relatou que a equipe estava a caminho do local, após receber a ligação de um cidadão que presenciou o incidente. No entanto, ainda não há confirmação oficial da queda, e as informações são vagas.

A equipe de resgate era prevista para chegar ao local depois de cerca de 30 a 40 minutos para verificar a situação.

A aeronave não possui registro de plano de voo no aeroporto de Parintins, levantando a possibilidade de ser clandestina.