Corpo de homem desaparecido há 12 dias é encontrado em área de mata na zona leste de Manaus (AM)

A vítima havia saído para visitar um terreno e não retornou

Balanço Geral Manaus|Do R7

O corpo de Dinelson de Almeida Dentes, de 50 anos, foi encontrado em estado de decomposição em uma área de mata no bairro Puraquequara, em Manaus (AM), após 12 dias desaparecido. A vítima havia saído para visitar um terreno e não retornou. A perícia não identificou a causa da morte, e o caso é investigado pela delegacia de homicídios. A família busca respostas para o trágico desfecho.

