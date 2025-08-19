Corpo de homem desaparecido há 12 dias é encontrado em área de mata na zona leste de Manaus (AM)
A vítima havia saído para visitar um terreno e não retornou
O corpo de Dinelson de Almeida Dentes, de 50 anos, foi encontrado em estado de decomposição em uma área de mata no bairro Puraquequara, em Manaus (AM), após 12 dias desaparecido. A vítima havia saído para visitar um terreno e não retornou. A perícia não identificou a causa da morte, e o caso é investigado pela delegacia de homicídios. A família busca respostas para o trágico desfecho.