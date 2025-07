Corpo de homem é encontrado com mãos amarradas ao lado de bilhete O bilhete indicava que ele teria estuprado uma criança de 6 anos com autismo Balanço Geral Manaus|Do R7 21/07/2025 - 18h14 (Atualizado em 21/07/2025 - 18h14 ) twitter

Um homem foi encontrado morto na zona norte de Manaus (AM), vítima de tortura e tiros. Ao lado do corpo, um bilhete indicava que ele teria estuprado uma criança de 6 anos com autismo. O crime ocorreu de madrugada, e a polícia investiga o caso, buscando pistas em câmeras de segurança. Estudantes encontraram o corpo, e a Polícia Civil trabalha para identificar os responsáveis.