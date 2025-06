Corpo de Homem é encontrado em área de mata na zona oeste de Manaus (AM) O local é conhecido por abrigar usuários de drogas, o que pode estar relacionado ao crime Balanço Geral Manaus|Do R7 06/06/2025 - 16h08 (Atualizado em 06/06/2025 - 16h08 ) twitter

Na manhã de hoje (06), o corpo de Joaquim Silva Neto foi encontrado em uma área de mata próxima ao Porto do São Raimundo, zona oeste de Manaus (AM). A polícia ainda investiga a morte, mas há suspeita de estrangulamento. O local é conhecido por abrigar usuários de drogas, o que pode estar relacionado ao crime. A Delegacia de Homicídios do Amazonas conduz as investigações.